Quotidiano.net - Ghali, ‘Niente Panico' nuovo singolo con videoclip d’autore

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024)torna con un. E lo fa in grande stile. Venerdì 11 ottobre esce su tutte le piattaforme’. “Ho scritto la canzone più importante della mia vita - spiega lo stesso-. È un brano a cui tengo molto, mi ha aiutato tanto in questi anni non sempre facili e quando lo ascolto è come se stessi tendendo una mano a me stesso. Come poche volte nel mio percorso artistico, sento di aver creato qualcosa in grado di curarmi. C’è una componente profondamente rassicurante in’, quasi fosse una preghiera che mi ricorda di restare tranquillo anche nei momenti più bui”. Già, anni. Ne sono stati necessari più di due per fare in modo che’ compisse per intero il proprio percorso e arrivasse a poter essere proposta al pubblico.