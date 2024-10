Unlimitednews.it - Ghali, dall’11 ottobre il nuovo singolo “Niente Panico”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Ho scritto la canzone più importante della mia vita”. Con queste paroleintroduce “”, ilfuori l’11per Warner Music Italy e disponibile da ora in pre-save. “” è un dialogo intimo e profondo rivolto non solo a se stesso ma a tutta la sua generazione, ed è un brano per ricordare di non avere timore, trasmettendo un messaggio di forza e resilienza. Il brano diventa un promemoria personale e collettivo, un invito a non lasciarsi sopraffare dalla paura e a coltivare la fiducia nelle proprie capacità e nel futuro, anche di fronte alle sfide più difficili.