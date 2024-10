Gestire le crisi epilettiche a scuola | materiali informativi dell’AIE

Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L'AIE, Associazione italiana epilessia, promuove il progetto ideato nel 2018 "Adi epilessia”, iniziativa per le scuole volta a far conoscere l’epilessia; come aiutare un bambino che soffre di epilessia; i farmaci di emergenza, come e quando; il tempo libero e le attività sportive; epilessia e apprendimento. L'articolole