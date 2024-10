Europa.today.it - Genoa, Miretti non giocherà con l'Under 21 azzurra

Leggi tutta la notizia su Europa.today.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Niente Nazionale per Fabioche era stato convocato per i prossimi appuntamenti dell'21. Il centrocampista tornerà a Genova per "indisponibilità" come scrive la FIGC in una nota e così non sarà in campo domani per la sfida contro l'Irlanda del Nord valida per la