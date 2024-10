Agrigentonotizie.it - Furto di soldi e motore ai migranti: 6 condanne per pirateria

Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Quattro anni e due mesi di reclusione ciascunio a sei tunisini finiti in carcere nell'agosto dell'anno scorso con l'accusa diai danni deiche stavano completando la loro traversata per Lampedusa. Sono stati inflitti dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale di