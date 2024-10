"Frigerio era lucido". Ecco perché non si riapre il processo sulla strage di Erba (Di lunedì 7 ottobre 2024) Depositate le motivazioni secondo cui i giudici hanno respinto le istanze per la revisione del processo per la strage di Erba Ilgiornale.it - "Frigerio era lucido". Ecco perché non si riapre il processo sulla strage di Erba Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Depositate le motivazioni secondo cui i giudici hanno respinto le istanze per la revisione delper ladi

Strage Erba - “Olindo e Rosa soli colpevoli” : le motivazioni del no alla revisione del processo - (Adnkronos) – La richiesta di revisione sulla strage di Erba che vede condannati all'ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi "è inammissibile" sotto un duplice profilo, ossia "dalla mancanza di novità e della inidoneità a ribaltare il giudizio di penale responsabilità delle prove di cui è chiesta ... (Webmagazine24.it)

Strage di Erba - le motivazioni dei giudici che hanno negato la revisione del processo - Diversamente dal testimone escusso in giudizio, il soggetto intervistato non ha l’obbligo di dire la verità e non assume alcun impegno in tal senso. Per i giudici non c’erano nuove prove idonee a poter ribaltare la sentenza Una delle istanze di revisione del procedimento era stata presentata dal ... (Lettera43.it)

Strage Erba - “Olindo e Rosa soli colpevoli” : le motivazioni del no alla revisione del processo - E' uno dei passaggi delle motivazioni con cui […]. (Adnkronos) – La richiesta di revisione sulla strage di Erba che vede condannati all'ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi "è inammissibile" sotto un duplice profilo, ossia "dalla mancanza di novità e della inidoneità a ribaltare il giudizio di ... (Periodicodaily.com)