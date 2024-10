Fiorentina-Milan i due volti della gara | De Gea è SUPERMAN Theo decisamente NON LA KRYPTONITE

(Di lunedì 7 ottobre 2024), le pagelle in campo di David De Gea eHernandez, rispettivamente migliore e peggiore in campo per la criticapassa tra le prodezze di uno e la crisi di nervi dell’altro: al Franchi la Viola sbanca i rossoneri e i tre punti si appiccicano ai guantoni di De Gea: gli serviva una (Calcionews24.com)