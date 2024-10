Feralpisalò-Albinoleffe oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Feralpisalò-Albinoleffe, match valido per l’ottava giornata del girone A di Serie C 2024/2025. Ospiti che stanno vivendo un gran periodo, con sei risultati utili consecutivi di cui tre vittorie e altrettanti pareggi: con un successo si porterebbero addirittura al quarto posto, ma sul campo dei gardesani non sarà una partita facile, nonostante questi ultimi abbiano avuto un inizio di campionato piuttosto ondivago. Feralpisalò-Albinoleffe: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di lunedì 7 ottobre alle ore 20.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport 253 e in streaming su Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match. Feralpisalò-Albinoleffe oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per l’ottava giornata del girone A di/2025. Ospiti che stanno vivendo un gran periodo, con sei risultati utili consecutivi di cui tre vittorie e altrettanti pareggi: con un successo si porterebbero addirittura al quarto posto, ma sul campo dei gardesani non sarà una partita facile, nonostante questi ultimi abbiano avuto un inizio di campionato piuttosto ondivago.: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di lunedì 7 ottobre alle ore 20.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport 253 e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.in tv:/25 SportFace.

FeralpiSalò-AlbinoLeffe : dove vederla - orario e probabili formazioni - Allo Stadio Lino Turina andrà in scena la sfida di Serie C FeralpiSalò-AlbinoLeffe: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio Lino Turina di Salò si giocherà la gara valevole per l’8ª giornata di Serie C tra FeralpiSalò-AlbinoLeffe. Le […]. Andiamo a scoprire ... (Calcionews24.com)

Feralpisalò-Albinoleffe - mister Lopez : “servirà una prova… “ - La Feralpisalò ha mantenuto una bella ossatura della Serie B ed inserito anche altri giocatori di valore, adatti al sistema del nuovo allenatore, Aimo Diana, che ha già dimostrato di sapere come si vince in questa categoria”. Siamo pronti per affrontare al nostro meglio la partita di Salò, consci ... (Calcioweb.eu)

La FeralpiSalò con l’AlbinoLeffe : "Sfida difficile" - L’Albinoleffe è una squadra che si è ormai consolidata". M. Capitan Balestrero (nella foto) guiderà i padroni di casa in un derby aperto a ogni risultato. SALÒ (Brescia) Dopo la sconfitta di misura in casa del Vicenza, la FeralpiSalò vuole ripartire con una rinfrancante vittoria nel posticipo al ... (Ilgiorno.it)