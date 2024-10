Sbircialanotizia.it - Femminicidio nel barese, uomo uccide a mani nude la moglie dopo averle dato fuoco

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Arrestato un 65enne: per lui l'accusa è di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione Ennesimooggi nel, dove unha ucciso alaaver tentato di darle. E' accaduto nelle campagne di Gravina in Puglia verso l'1.40 di ieri mattina. L'accusa per il 65enne Giuseppe Lacarpia è di