Femminicidio nel Barese, uomo dà fuoco alla moglie in auto e poi la uccide a mani nude (Di lunedì 7 ottobre 2024) Avrebbe dato fuoco all'auto su cui si trovava la moglie e poi, quando la donna ricoperta di ustioni è riuscita a uscire dalla vettura in fiamme, l'ha raggiunta e bloccata per poi ucciderla a mani nude. Con questa accusa è stato fermato dalla polizia di Gravina di Puglia un pregiudicato di 65 anni, accusato di omicidio premeditato e aggravato. La vittima, Maria Arcangela Turturo, aveva 60 anni: era stata ricoverata in ospedale e prima di morire è riuscita a raccontare alla figlia e alla polizia l'accaduto.La ricostruzione dell'aggressioneL'uomo fermato, che ha precedenti per delitti contro il patrimonio e la persona, si chiama Giuseppe Lacarpia, di 65 anni. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo ha appiccato il fuoco alla propria autovettura dentro la quale c'era la moglie, che è però riuscita a fuggire dall'automobile con ustioni parziali sul corpo. Tg24.sky.it - Femminicidio nel Barese, uomo dà fuoco alla moglie in auto e poi la uccide a mani nude Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Avrebbe datoall'su cui si trovava lae poi, quando la donna ricoperta di ustioni è riuscita a uscire dvettura in fiamme, l'ha raggiunta e bloccata per poirla a. Con questa accusa è stato fermato dpolizia di Gravina di Puglia un pregiudicato di 65 anni, accusato di omicidio premeditato e aggravato. La vittima, Maria Arcangela Turturo, aveva 60 anni: era stata ricoverata in ospedale e prima di morire è riuscita a raccontarefiglia epolizia l'accaduto.La ricostruzione dell'aggressioneL'fermato, che ha precedenti per delitti contro il patrimonio e la persona, si chiama Giuseppe Lacarpia, di 65 anni. Secondo quanto ricostruito dpolizia, l'ha appiccato ilpropriavettura dentro la quale c'era la, che è però riuscita a fuggire dall'mobile con ustioni parziali sul corpo.

