Genovatoday.it - Ex Ilva, Ministro Urso su ingresso dello Stato: "Mai alle condizioni precedenti"

Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) "Qualche sindacato chiede che loresti. Debbo dirlo, l'esperienzain Acciaierie d'Italia è stata fallimentare". Lo ha detto ilsviluppo economico Adolfo, a Genova per l'inaugurazione della Casa del Made in Italy in via Saporiti, a proposito del futuro di