Esuberi cartiere maestranze e pure una bara sotto il palazzo della Regione Marche

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ancona, 7 ottobre 2024 – Unain cartone con sopra un foglio di carta Fabriano “nato 1254 morto 2024”. E poi le ‘condoglianze’ per 195 lavoratorisocietà Giano, gruppo Fedrigoni. Lain cartone è stata posizionata stamattinaRaffaello sededove si sta svolgendo un picchetto di lavoratori delledi Fabriano che giovedì si sono sentiti dire che non avranno più il loro posto di lavoro, da gennaio prossimo, per la chiusura di Rocchetta esezione F3 dello stabilimento di Fabriano. Questo mentre i sindacalisti stanno incontrando l’assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi. "Non fiori ma opere di bene" si legge nella cassettina delle offerte. Intanto nella cittàcarta sta andando in scena lo sciopero generale di 8 ore, in vigore fino a domattina nei vari turni. Al momento l’adesione sembrerebbe piuttosto alta.