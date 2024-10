Esclusivo | il docufilm Frammenti d' orrore sulla strage del 7 ottobre - video

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Federica Iaria nasce a Genova nel 1980 e da trent’anni vive a Verona. È felicemente sposata con un poeta e artista, con cui mano nella mano combatte la disinformazione sulle malattie neurodegenerative. Dal sette2023 ha creato numerosi documentari amatoriali che hanno partecipato anche a film festival, scritto articoli, tradotto libri e organizzato eventi. Di lei dice: «Sono sionista, ebrea, orgogliosa e testarda». Per Panorama.it ha prodotto ild’”. Come nasce il tuo impegno nel documentare quanto accade, del quale hai anche realizzato una versione inedita per Panorama.it? «Perché sento che il silenzio sia colpevole quasi come la disinformazione. In primis dal dolore provato nel vedere, che immediatamente dopo il barbaro massacro del 7, c’era nel mondo chi festeggiava, c’era già chi negava.