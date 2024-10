Leggi tutta la notizia su Laverita.info

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il politologo Marco Tarchi: «In Europa c’è un 25-30% dell’opinione pubblica che non si riconosce nei partiti tradizionali, ma non ha nulla a che vedere col neonazismo. In Francia, Marine Le Pen ora è diventata l’ago della bilancia»