(Adnkronos) – "Se Trump perde, sono fottuto. Quanti anni di carcere mi daranno?". Elon Musk punta su Donald Trump nelle elezioni in programma tra meno di un mese negli Stati Uniti. Il magnate – boss di X, Tesla e Space X – da tempo si è schierato a favore del candidato repubblicano. Sabato 5 ottobre, L'articolo Elon Musk: "Se Trump non vince le elezioni sono fregato" proviene da Webmagazine24.

