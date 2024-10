Repubblica.it - È partita Hera, indagherà gli asteroidi per la difesa planetaria

(Di lunedì 7 ottobre 2024) La sonda europea è decollata per inseguire e studiare l’asteroide doppio Didymos, la cui piccola luna è stata colpita dalla navicella Dart della Nasa. Tutto per mettere a punto il sistema per difenderci da possibili, futuri, impatti catastrofici