Agi.it - È morto Johan Neeskens. Con l'Olanda di Cruyff cambiò il calcio

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI -, ex formidabile giocatore dell'Ajax, del Barcellona e dell', uno dei pilastri del “totale” degli anni '70 e compagno di squadra fondamentale di, èall'età di 73 anni. Lo ha annunciato la federazione calcistica olandese: “Con, il mondo delolandese e internazionale perde una leggenda”. Il centrocampista èdomenica per una malattia non specificata. Con la maglia dei lancieri di Amsterdam,vinse tre Coppe dei Campioni e fu determinante per la nazionale nederlandese, che guidò fino alle finali dei campionati mondiali in ben due edizioni: 1974 e 1978. Nella sua carriera, ha vinto complessivamente 14 titoli di club, tra cui la Coppa del Re e la Coppa delle Coppe con la maglia blaugrana e due titoli della North American Soccer League con i New York Cosmos.