Nerdpool.it - Dog Man: Mission Impawsible mostra il suo gameplay

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Preparati per un’avventura epica! Mindscape e Dav Pilkey sono entusiasti di svelare il primodi Dog Man:. Per la prima volta, i fan e i giocatori potranno immergersi nelle avventure mozzafiato di Dog Man in un avvincente platform 2D a scorrimento laterale. Dog Man:è prodotto grazie a un accordo gestito dal Joester Loria Group, rappresentante globale di Dav Pilkey per le licenze di Dog Man, ed è sviluppato da Floor 84 Studio, noto per le sue collaborazioni con Disney, Warner Bros. e Mattel. Il gioco sarà disponibile dal 6 dicembre 2024 in formato digitale e fisico per PlayStation 5 e Nintendo Switch, e in formato digitale per PC su Steam, PlayStation 4 e Xbox Series XS.