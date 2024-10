Iltempo.it - "Divergenze personali", macigno sul campo largo: il dato che imbarazza la sinistra

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Come ogni lunedì anche oggi, 7 ottobre, arriva il sondaggio Swg nel Tg La7 di Enrico Mentana. Chi sale e chi scende nel borsino del consenso dei partiti? Questa settimana l'orientamento di voto degli italiani vede un calo di Fratelli d'Italia dello 0,3. Il partito di Giorgia Meloni resta tuttavia di gran lunga la prima forza politica del panorama con 29,5 per cento. Il Pd sale dello 0,3 (22,7). Calano M5S (11,04%, -0,4), Verdi e(6,9, -0,2). In salita Forza Italia (8,7, +0,4), e Lega (+0,1) che sale all'8,5. Gli elettori dei partiti di centrohanno risposto a un quesito sul cosiddetto, ossia cosa dovrebbero fare le forze dell'opposizione per battere il centrodestra. Per la maggioranza allearsi è necessario: lo pensa il 65 per cento del campione di elettori di centro