Secoloditalia.it - Disse “poveretta”, “nazista” e “mentecatta” alla Meloni: prosciolto Canfora. Ma grazie alla premier…

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’11 aprile del 2022, quandoera parlamentare dell’opposizione e il presidente del Consiglio in carica era Mario Draghi, il grande intellettuale di sinistra, Luciano, invitato a parlare nel liceo scientifico ‘Enrico Fermi’ di Bari nell’ambito di un incontro sul conflitto russo-ucraino, definì“neonell’anima”, “una”, “trattata come unapericolosissima”. L’attuale premier non aveva gradito, ovviamente, procedendo in sede giudiziaria con una querela, poi approdata al rinvio a giudizio per. La svolta era arrivata qualche giorno fa, quando Giorgia, per chiudere una vicenda sgradevole e iniziata prima che diventasse premier, ha preferito rimettere la querela, con un gesto di tolleranza per il quale, al momento, non ha ricevuto ringraziamenti.