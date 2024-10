Difende il nipote durante una lite a Roma ucciso a coltellate 25enne

Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Un giovane di 25 anni è deceduto in ospedale dopo essere stato accoltellato nella notte tra il 5 e il 6 ottobre in via Tineo, nella zona Alessandrino, alla periferia di. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, che ha arrestato l'aggressore, l'episodio è iniziato con unatra due quindicenni: ildella vittima e il figlio dell'arrestato. I due adulti, intervenuti perre i ragazzi, avrebbero poi avuto una colluttazione, che si è conclusa con l'accoltellamento.