Difende il nipote durante una lite, 25enne ucciso a coltellate (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tutto è cominciato da una lite tra due quindicenni, il nipote della vittima e il figlio dell'arrestato. Tra i due adulti ci sarebbe stata una colluttazione Imolaoggi.it - Difende il nipote durante una lite, 25enne ucciso a coltellate Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tutto è cominciato da unatra due quindicenni, ildella vittima e il figlio dell'arrestato. Tra i due adulti ci sarebbe stata una colluttazione

Zio difende il nipote durante la lite tra adolescenti ma viene accoltellato: un morto a Roma - Un uomo di 25 anni è morto a Roma dopo essere stato accoltellato: era intervenuto dopo una lite tra due adolescenti per difendere il nipote. (Leggi la notizia)

Difende il nipote durante una lite a Roma, ucciso a coltellate 25enne - Secondo quanto ricostruito dalla polizia, che ha arrestato l'aggressore, l'episodio è iniziato con una lite tra due quindicenni: il nipote della vittima e il figlio dell'arrestato. I due adulti, intervenuti per difendere i ragazzi, avrebbero poi avuto una colluttazione, che si è conclusa con ... (Leggi la notizia)

Roma, difende il nipote durante una lite: 25enne morto accoltellato - (Adnkronos) – Un venticinquenne è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato nella notte tra il 5 e il 6 ottobre in via Tineo, in zona Alessandrino, alla periferia di Roma. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, che ha arrestato l'aggressore, tutto è cominciato da una lite tra due ... (Leggi la notizia)