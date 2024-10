Salernotoday.it - Degrado e incuria nel centro storico, la denuncia

Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)nela Salerno, in via Porta Rateprandi. La segnalazione arriva da un cittadino, in redazione, per segnalare lo stato didella zona. "E' una vergogna, i turisti a spasso in mezzo alla spazzatura. Aiutatemi a risolvere questa situazione, ogni volta che vado