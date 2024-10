Agi.it - Debutta Copilot, l'intelligenza artificiale di Microsoft. L'abbiamo intervistata per capre cosa può davvero fare

(Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI - Se fino a pochi mesi fafaceva rima solo ed esclusivamente con ChatGpt negli ultimi tempi il panorama degli assistenti virtuali si è andato ampliando sempre di più. Una delle soluzioni più attese èvirtuale generata da, che presenta (come tutti i competitor) alcuni svantaggi ma anche un indiscutibile vantaggio che potrebbe garantirle una marcia in più (a ben guardare più d'una) su tutte le rivali: il fatto di funzionare all'interno di Whatsapp. La piattaforma di instant messaging che lo scorso febbraio ha festeggiato i 15 anni di attività e i due miliardi di utenti è diventata ormai punto di riferimento irrinunciabile per restare in contatto con gli amici, lavorare, ricevere aggiornamenti sulla classe dei propri figli, sullo spot, e per gestire praticamente su ogni singolo aspetto della nostra vita.