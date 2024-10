Monzatoday.it - Dario, il motociclista brianzolo è campione italiano in sella alla moto vintage

Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il campionato è quello di categoria considerato più importante al mondo. Non solo per il numero dei piloti iscritti ma anche per il valore storico del parcoche contempla soloda fuoristradacostruite fino al 1985. A vincerlo, diventandonazionale, è strato