Quotidiano.net - Dante Alighieri a Bologna

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Nella Divina Commedia non c'è neppure un bolognese in Paradiso, sono quasi tutti all'Inferno. Non è un caso: l'ebbe un rapporto conflittuale con la nostra città, adesso vi raccontiamo il perché.