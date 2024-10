Damiano David ribadisce: “I Maneskin? Torneremo, ora sono come in Erasmus” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Da Fazio Damiano David ha parlato del rapporto oggi con i Maneskin e svelato: "Torneremo un giorno" L'articolo Damiano David ribadisce: “I Maneskin? Torneremo, ora sono come in Erasmus” proviene da Novella 2000. Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Da Fazioha parlato del rapporto oggi con ie svelato: "un giorno" L'articolo: “I, orain” proviene da Novella 2000.

Novella2000.it - Damiano David ribadisce: “I Maneskin? Torneremo, ora sono come in Erasmus”

“Con i Maneskin è tutto ok, siamo amici come prima. È un Erasmus!”: Damiano David a Che Tempo Che Fa - Il brano è il frutto della collaborazione con il cantautore e produttore inglese Labrinth, che ne ha curato anche la produzione. Damiano David ha presentato a “Che Tempo Che Fa” l’intenso brano inedito “Silverlines“, che segna il suo debutto da solista. . it) L'articolo “Con i Maneskin è tutto ... (Leggi la notizia)

Damiano David ribadisce: “I Maneskin? Torneremo, ora sono in Erasmus” - Da Fazio Damiano David ha parlato del rapporto oggi con i Maneskin e svelato: "Torneremo un giorno..." L'articolo Damiano David ribadisce: “I Maneskin? Torneremo, ora sono in Erasmus” proviene da Novella 2000. . (Leggi la notizia)

Damiano David debutta da solista: “Con i Maneskin siamo amici come prima. La nostra è una pausa, un erasmus” - Damiano David è stato ospite della prima puntata della nuova stagione di Che Tempo Che Fa. A Fabio Fazio ha parlato del futuro della band, della sua carriera da solista e dei progetti che ha con la sua fidanzata Dove Cameron.Continua a leggere . (Leggi la notizia)