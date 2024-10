Da poco disponibile in Italia il nuovo test permette di individuare la predisposizione ad alcuni aspetti della vulvodinia e identificare precocemente il disturbo se già presente facilitando un approccio terapeutico mirato Ecco come funziona

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Una sindrome complessa, caratterizzata da dolore cronico ai genitali esterni, che colpisce fino al 18% delle donne nel corsovita: parliamo, patologia che ha un pesante impatto sulla quotidianità e sulla sessualità delle donne che ne soffrono. Donne alle quali spesso la malattia viene diagnosticata in ritardo, perché ancoraconosciuta. Proprio per questo la notizia di un, giàin, in grado di anticipare un sospetto diagnostico di, lascia ben sperare. (Iodonna.it)