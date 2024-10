Crotone sparatoria nel quartiere Lampanaro | un morto ferito un agente di polizia

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Un uomo ènelper le ferite da arma da fuoco nel corso di unaavvenuta intorno alle 15.30 nel capoluogo calabrese. La vittima si chiamava Francesco Chimirri, residente ae impiegato come pizzaiolo a Isola Capo Rizzuto. Trasdai soccorritori all’ospedale San Giovanni di Dio, è arrivato già. Nellaè rimasta ferita in modo grave anche un’altra persona, undi. Gli investigatori stanno tentando in queste ore di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato l’a sparare a Chimirri, mentre non è ancora chiaro se il poliziotto fosse in servizio o meno. Sul posto sono arrivati, carabinieri e soccorritori, le indagini sono affidate al Nucleo investigativo dei carabinieri di