Crotone-Avellino 0-4, lupi dominanti e vincenti allo Scida: doppietta di Sounas, in gol anche Patierno e Russo

L'Avellino sbanca lo Stadio Scida e conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato. La squadra di Raffaele Biancolino batte il Crotone a domicilio con una doppietta dello scatenato Sounas e con le reti messe a segno dal tandem Patierno-Russo. I biancoverdi si portano a quota 10 punti in

