Costruzioni Saie di Bologna | ecco le 33 aziende campane in vetrina Fiera al via dal 9 ottobre

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Saranno 33 lepresenti a– Ladelle– progettazione, edilizia, impianti – che si svolgerà dal 9 al 122024 aFiere. La manifestazione fieristica rappresenta un appuntamento fondamentale per la filiera delle, che conta nel II trimestre 2024 oltre 758mila imprese attive, corrispondenti a circa il 15% delle imprese totali italiane (fonte Movimprese).2024 sarà il momento migliore per discutere i trend del momento dell’edilizia e dell’impiantistica, ma anche per valutare dal vivo le più recenti novità di prodotto per il settore. Delle 33 impresein esposizione a, 11 hanno sede nella provincia di Salerno, 7 in quella di Avellino, 7 in quella di Napoli, 4 in quella di Caserta e 4 in quella di Benevento.