Liberoquotidiano.it - Consulta: Bonelli, 'Meloni non la tratti come proprietà, apra confronto con opposizioni'

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "La premiernon può trattare la Corte costituzionalese si trattasse di sua ‘' e procedere con nomine di giudici in maniera unilaterale. È fondamentale che ci sia une, per questo, le rivolgo l'invito ad aprire un dialogo con le. La Corte Costituzionale è un organo di garanzia che riguarda tutto il Paese, non solo una parte". Così in una nota il deputato di Avs e portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo. "In particolare, la esorto a non agire con un blitz per l'elezione di un nuovo giudice costituzionale, scegliendo il suo consigliere giuridico, autore della legge sul premierato, il professor Marini. Oltre a ricoprire la presidenza della commissione paritetica della Valle d'Aosta, Marini ha redatto numerosi ricorsi allaper conto di tale organismo. Esiste un evidente conflitto d'interessi.