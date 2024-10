Lortica.it - Confessa l’omicidio dell’ex suocera: in carcere 37enne pakistano

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tensioni familiari sfociate in tragedia: l’uomo soggiornava nella casa della vittima Irfan Rana Mohamed,, hato agli inquirentiLetizia Girolami. L’uomo, fermato dai carabinieri di Cortona, è ora sottoposto a fermo per omicidio volontario. Mohamed, ex fidanzato della figlia della vittima, viveva temporaneamente nella casa di Girolami e del marito, in attesa di una sistemazione. Le tensioni, inaspritesi nel tempo, sono culminate in una lite violenta durante la quale Mohamed avrebbe colpito la donna con un bastone trovato sul posto. Nonostante la confessione, la procura di Arezzo sta conducendo ulteriori indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. Mohamed, difeso dall’avvocato Fiorella Bennati, è stato trasferito neldi Arezzo.