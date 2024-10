Cnel il presidente Brunetta | Un anno dal pogrom del 7 ottobre Italia con Israele per una pace giusta

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) “Il dolore per la strage di civili perpetrata da Hamas unfa non si attenua, mentre sono sempre più preoccupanti nuovi fenomeni di antisemitismo”. E’ quanto si legge in una nota diffusa da Renatodel, in occasione del primo anniversario dell’attacco del 7contro. “Chi vuole, come i terroristi di Hamas, cancellaredalle carte geografiche va contrastato con ogni mezzo perché cerca di cambiare il corso della storia con la sopraffazione e l’annientamento di una nazione democratica – continua-. La presenza nella Sinagoga di Roma delladel consiglio Meloni conferma il sostegno dell’al popolo israeliano e l’invito alla Comunità internazionale a favorire il cessate il fuoco. Sarebbe un segnale importante se almeno oggi, per 24 ore, le armi smettessero di portare morte e distruzione”.