Napolitoday.it - Chiude il reparto per organizzare una festa, medico condannato

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Francesco Pignatelli, chirurgo cardiovascolare, è finito sotto processo per aver chiuso ildell'Ospedale del Mare di cui era appena diventato primario per un party, organizzato l'8 luglio 2018, proprio per festeggiare la sua nomina.La sentenza è stata emessa lo scorso fine settimana