CHISSÀ CHI È SI ALLUNGA PER SALVARE IL SALVABILE | AMADEUS RIUSCIRÀ NELL’IMPRESA?

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tanta era l’attesa e altrettanta la delusione. “chi è” la scorsa settimana è precipitato sotto al 3% medio e lì è rimasto. Ora si tenta il tutto per tutto. Prima l’ospitata da Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, poi l’mento. La guida tv di Nove infatti segnala che la versione Discovery dei “Soliti ignoti” si. La chiusura è ora prevista intorno alle 21.50-21.55, per poi lasciare la linea ai programmi di prima serata di Nove che slittano così fino a ridosso delle ore 22.00. Si tenta di piccare in solitaria lasciando il Parente misterioso senza la concorrenza di “Affari Tuoi” e “100% Italia” che pochi giorni fa ha quasi pareggiato con. L’operazione salvezza funzionerà o “chi è” è destinato a chiudere? Le aspettative della dirigenza di raddoppiare almeno il 4% di “Cash or Trash” sono fanta tv.