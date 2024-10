Caro Bassetti lo sceriffo anzi il kapò è stato lei

(Di lunedì 7 ottobre 2024)Matteo, le scrivo questa cartolina perché vedo che insiste. Dopo aver organizzato rumorose festicciole domestiche, non contento di aver disturbato i vicini (casa di riposo compresa) e di aver scomodato i vigili urbani, non contento neppure di avere messo i vigili alla berlina con un video piuttosto alterato in cui li accusava di «prendersela con i deboli» (deboli come lei?), è tornato all’attacco con l’umiltà che la contraddistingue. (Laverita.info)