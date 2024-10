Frosinonetoday.it - Camionista preso con 80 kg di pesce in pessime condizioni, maxi multa da oltre 5000 euro

Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Andava in giro senza autorizzazioni e con un mezzo non idoneo al trasporto di generi alimentari, per questo motivo è statoto con una somma molto elevata.Nell’ambito della tutela ambientale e sicurezza dei consumatori, continuano i controlli della Polizia di Stato sul trasporto delle