Borsa: l'Europa apre in rialzo, ottimismo per crescita economica (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le Borse europee avviano la settimana in terreno positivo. Tra gli investitori c'è un clima positivo sulla crescita, dopo i dati americani sul mercato del lavoro e gli stimoli in Cina per far ripartire l'economia. Restano le preoccupazioni per le tensioni in Medio Oriente. Avvio in rialzo per Parigi (+0,41%), Londra (+0,28%) e Francoforte (+0,15%). Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le Borse europee avviano la settimana in terreno positivo. Tra gli investitori c'è un clima positivo sulla, dopo i dati americani sul mercato del lavoro e gli stimoli in Cina per far ripartire l'economia. Restano le preoccupazioni per le tensioni in Medio Oriente. Avvio inper Parigi (+0,41%), Londra (+0,28%) e Francoforte (+0,15%).

