Borsa | l' Asia chiude in rialzo si guarda a economica Usa

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Le Borsetiche chiudono la seduta in netto. L'attenzione degli investitori si concentra sui recenti dati americani sul mercato del lavoro, mentre si attendono le decisioni delle banche centrali. Sotto i riflettori anche le tensioni geopolitiche, in particolare nel Medio Oriente. Listini cinesi chiudi per la festa nazionale. InTokyo (+1,8%). Sul mercato dei cambi lo yen si indebolisce sul dollaro a 148,49, e 162,88 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso sono in aumento Hong Kong (+1%) e Seul (+1,5%), mentre è debole Mumbai (-0,3%). Sul fronte macroeconomico dopo gli ordini di fabbrica dalla Germania in arrivo dall'Eurozona le vendite al dettaglio e l'indice Sentix sulla fiducia degli investitori. Attesi anche gli interventi di di alcuni esponenti della Bce e della Fed.