Ilgiornale.it - Bliz di droni ucraini in Crimea: in fiamme il deposito di carburante russo

Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Un incendio è scoppiato alle prime ore del mattino in undi petrolioa Feodosia, in, in seguito a un attacco di