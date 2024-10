Basket serie B | La Pielle continua a vincere Campanella | Visti i primi sprazzi di vera squadra

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Terza vittoria in una settimana per la, che nel derby toscano contro San Giobbe Chiusi ha disputato una partita praticamente perfetta, dominando per 40 minuti e vincendo in maniera netta 87-67. Coach Federicoha di che essere soddisfatto: "Non era scontato fare tre su tre visto (Livornotoday.it)