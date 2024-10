Barbara D’Urso rompe il silenzio e torna sugli schermi

Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)il lungo. L’ex volto di Canale 5 ricompare in televisione; questa volta non più nelle visti di conduttrice nei programmi della Mediaset, ma in quelli di ballerina a “Ballando con le stelle”. UNAMAI VISTA- A fermare la presentatrice, non è di certo l’età. A sessantasette L'articoloil