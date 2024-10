Bankitalia con revisione Istat il Pil del 2024 è a 08%

Bankitalia, con revisione Istat il Pil del 2024 è a 0,8% (Di lunedì 7 ottobre 2024) "Nel quadro previsivo a legislazione vigente del Psb il Pil cresce dell'1,0 per cento quest'anno, dello 0,9 per cento nel prossimo e dell'1,1 per cento nel 2026. La revisione dei conti economici trimestrali pubblicata venerdì scorso dall'Istat, non inclusa nel quadro, comporterebbe una correzione meccanica al ribasso di due decimi di punto percentuale della stima per l'anno in corso": lo ha detto Sergio Nicoletti Altimari, capo dipartimento economia e statistica della Banca d'Italia. Quotidiano.net - Bankitalia, con revisione Istat il Pil del 2024 è a 0,8% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) "Nel quadro previsivo a legislazione vigente del Psb il Pil cresce dell'1,0 per cento quest'anno, dello 0,9 per cento nel prossimo e dell'1,1 per cento nel 2026. Ladei conti economici trimestrali pubblicata venerdì scorso dall', non inclusa nel quadro, comporterebbe una correzione meccanica al ribasso di due decimi di punto percentuale della stima per l'anno in corso": lo ha detto Sergio Nicoletti Altimari, capo dipartimento economia e statistica della Banca d'Italia.

