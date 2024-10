Autostrade lo scontro sugli esattori part time si ferma al casello | ripartono le assunzioni

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Accuse incrociate, una denuncia in procura e sindacati spaccati. Non sialla protesta sui contratti da applicare ai 105 agenti tecnicidel Consorzio. Assunti nell’ultimo concorso colal 25 per cento minacciano ora di marciare a Palermo (Messinatoday.it)