Foggiatoday.it - Autocarro con escavatore travolge e abbatte guardrail sulla Statale 89

Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Un po' di spavento, 100 metri didistrutti, ma per fortuna nessun ferito: è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi 7 ottobre,strada89 Foggia-Manfredonia, al km 194.Per cause in corso d'accertamento da parte della polizia stradale giunta