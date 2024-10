Atp Shanghai: Cobolli batte Wawrinka e passa al terzo turno (Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI - Flavio Cobolli batte Stan Wawrinka al secondo turno del Rolex Shanghai Masters, il torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi pari a 8.995.555 dollari). Il 22enne tennista romano d'adozione, numero 30 al mondo, ha superato il 39enne svizzero, numero 236 del ranking Atp, in tre set con il punteggio di 6-7 7-6 6-3. "È una leggenda del nostro sport, è un piacere giocare con lui in un campo del genere. È stata una partita molto dura ma avevo tanta motivazione. Mio padre aveva giocato con lui e aveva vinto e poi ci tenevo a giocare con Nole domani. Adesso ho l'occasione e voglio godermela", ha detto Cobolli a fine match. Al terzo turno Cobolli se la vedrà, infatti, con Novak Djokovic. Agi.it - Atp Shanghai: Cobolli batte Wawrinka e passa al terzo turno Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI - FlavioStanal secondodel RolexMasters, il torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi pari a 8.995.555 dollari). Il 22enne tennista romano d'adozione, numero 30 al mondo, ha superato il 39enne svizzero, numero 236 del ranking Atp, in tre set con il punteggio di 6-7 7-6 6-3. "È una leggenda del nostro sport, è un piacere giocare con lui in un campo del genere. È stata una partita molto dura ma avevo tanta motivazione. Mio padre aveva giocato con lui e aveva vinto e poi ci tenevo a giocare con Nole domani. Adesso ho l'occasione e voglio godermela", ha dettoa fine match. Alse la vedrà, infatti, con Novak Djokovic.

