Arrivederci campione, Andrés Iniesta ha detto basta al calcio (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo più di due decenni dedicati al calcio, è arrivato il giorno dell'addio per il leggendario Andrés Iniesta. Ha lasciato il mondo del calcio con nel suo palmares un mondiale e due europei con la nazionale spagnola, nove scudetti col Barcellona, poi sempre coi catalani quattro Champions League, tre Supercoppe Europee, tre mondiali per club, Questo articolo Arrivederci campione, Andrés Iniesta ha detto basta al calcio è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

