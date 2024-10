Lapresse.it - Arresti ultras, da oggi scorta al pm Storari: auto e agenti armati

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il pm di Milano, Paolo, è stato messosottosu disposizione della Prefettura di Milano. Il sostituto della Direzione distrettuale antimafia è titolare con la collega Sara Ombra e l’aggiunto Alessandra Dolci del fascicolo sulle curve di Milan e Inter che ha svelato gli intrecci fra tifo organizzato e ndrangheta nella gestione dei traffici illeciti dentro e fuori lo stadio Meazza di San Siro, portando lunedì scorso all’esecuzione di 19 misure cautelari in carcere e ai domiciliari. Per almeno sei mesi sarà accompagnato da unadi quarto livello che prevede un’con uno o due. La decisione è stata presa su proposta del Procuratore della Repubblica di Milano, Marcello Viola. La collega Sara Ombra è già sottoda tempo per altre indagini sulla criminalità organizzata.