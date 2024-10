Arezzo, donna trovata morta in un campo: fermata una persona (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sono proseguite per tutta la notte le indagini e ci sarebbe una persona fermata per la morte di Letizia Girolami, 72 anni, trovata senza vita in un campo a Foiano della Chiana (Arezzo) con una vistosa ferita alla testa, che gli investigatori attribuirebbero a un oggetto contundente. La donna, psicoterapeuta e psicologa spirituale, risiedeva da 30 anni in un casolare del posto con il marito coetaneo, un pittore di origine canadese. Le indagini sono partite dopo il ritrovamento del cadavere intorno all'una della notte tra sabato e domenica. Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sono proseguite per tutta la notte le indagini e ci sarebbe unaper la morte di Letizia Girolami, 72 anni,senza vita in una Foiano della Chiana () con una vistosa ferita alla testa, che gli investigatori attribuirebbero a un oggetto contundente. La, psicoterapeuta e psicologa spirituale, risiedeva da 30 anni in un casolare del posto con il marito coetaneo, un pittore di origine canadese. Le indagini sono partite dopo il ritrovamento del cadavere intorno all'una della notte tra sabato e domenica.

Tg24.sky.it - Arezzo, donna trovata morta in un campo: fermata una persona

